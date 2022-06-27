Москва, 27 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российские власти запретили въезд на территорию России 43 гражданам Канады, сообщает 27 июня сайт Министерства иностранных дел РФ.

Mid.ru МИД

Решение принято в качестве ответной меры на санкции Канады, введённые в мае 2022 года. Москва закрывает въезд для 43 канадских граждан.

«Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Ограничения распространились на главу либеральной партии Канады Сюзана Коуана, замминистра природных ресурсов Джона Ханнафорда и других.