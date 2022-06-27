Ханты-Мансийск, 27 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 27 июня с COVID-19 госпитализировали шесть человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки к 27 июня в Югре выписали из ковидных госпиталей 10 человек. Выявили 27 заражённых, на семь человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стала Нягань — 6 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 27 июня лабораторно подтверждено 211 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 464 человека, скончались 2555 (ни одного человека за сутки).