Чебоксары, 27 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов от COVID-19 нет. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 27 июня, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 80 926 случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 и 26 июня заболели 19 и 16 жителей. Отметим, что очередной ежедневный спад заболеваемости идёт с 22 июня.

Количество вылечившихся от ковида достигло 75 861 человека, доля выздоровевших составляет 93,74%.

Что касается суточной статистики, то 26 июня вылечились 20 пациентов, госпитализированы в ковидные стационары 13 больных, новых летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии в Чувашии стали 4649 жителей.