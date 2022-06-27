Пермь, 27 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 26 июня, госпитализировали шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Суточный показатель сохраняется на одном и том же уровне второй день подряд, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявлено 371 281 заражение коронавирусом. За 26 июня зарегистрировано 39 новых случаев.

Оправились от коронавирусной инфекции 362 149 пермяков. По причине заболевания умерли 8838 человек. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход.