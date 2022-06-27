Волгоград, 27 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Скульптурная композиция «Рукодельницы» пострадала 27 июня от рук вандала в Урюпинске Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

https://34.мвд. рф/ Разрушенная скульптура

Хулиган снёс с постамента бронзовые фигуры на улице Карбышева. Оперативники установили, что к вандализму причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Скульптуру, запечатлевшую рукодельниц, вяжущих пуховый платок, установили ко дню города Урюпинска в 2009 году.