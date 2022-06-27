Кострома, 27 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Костромской области учредили премию для молодых учёных. Об этом сообщает администрация региона. Документ ещё не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Виктор Корецкий. Достижения науки — производству! 1971

Известно, что премия в размере 30, 50 или 100 тысяч рублей будет присуждаться за научные исследования в сфере естественных, технических и гуманитарных наук, за разработку образцов новой техники и технологий.

Претенденты на выплату должны отвечать нескольким критериям. Соискателям необходимо жить в Костромской области, быть работниками образовательной или научной организации со статусом кандидата наук до 35 лет или доктора наук до 40 лет. Получить выплату за вклад в науку также могут аспиранты, исследователи или преподаватели вузов.