Ботлих, Дагестан, 27 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Дагестане произошла массовая драка в селении Ботлих. В результате происшествия погиб человек, еще четверо доставлены в больницу. По данному факту ведется проверка, в розыск объявлены четверо участников инцидента, сообщили 27 июня в пресс-службе регионального управления МВД. Как предварительно установлено, причиной конфликта стала ссора из-за игры в футбол.

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«27 июня 2022 года, примерно в 02:30, в селении Ботлих девять мужчин устроили драку, переросшую в поножовщину и перестрелку. В результате произошедшего, пятеро участников инцидента с различными травмами доставлены в больницу. Один из них, 28-летний житель села Чанко, из-за полученного проникающего ранения в область грудной клетки скончался», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Полиция обратилась с просьбой в оказании помощи в установлении места нахождения 33-летнего Руслана Гасанханова, 24-летнего Джафара Далгатова, 26-летнего Магомеда Далгатова, 25-летнего Джамала Далгатова.