Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Группа плохо воспитанных людей из-за жаркой погоды решила охладиться в фонтанном сооружении на Московской площади Санкт-Петербурга. В результате их действий была нарушена работа регулируемой поворотной насадки водного комплекса.

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

«Пострадала водная картина фонтанного комплекса. Один из нарушителей был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили 27 июня в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кроме того, в минувшие выходные купающиеся, в том числе дети, были замечены и в других фонтанах, в том числе в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и на Павловской улице в Колпино.

Несмотря на жаркую погоду, Водоканал просит не использовать фонтаны не по назначению, поскольку они не предназначены для принятия водных процедур.

«Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование: коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники — при купании из-за них можно получить тяжелые травмы и ушибы, — напомнили в Водоканале. — Кроме того, купание в фонтанах негигиенично. Вода в чашах не является питьевой, по составу и требованиям она относится к технической. Воду из фонтанов пьют городские птицы, в нее попадают дождевая вода и пыль, а высокая температура воздуха может способствовать размножению микроорганизмов».

Из-за поведения купающихся фонтаны зачастую приходится останавливать и ремонтировать. К поломкам также приводит мусор, оказавшийся в чашах.

В хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» находятся 112 сооружений. В сезоне этого года работают 67 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.