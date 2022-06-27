Москва, 27 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Рынок драгоценных металлов достаточно объёмный и разнообразный, чтобы угрозы Великобритании имели какой-то существенный эффект. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Рынок драгоценных металлов — он глобальный, он достаточно большой, объёмный и очень разнообразный», — заявил Песков.

«И, как и со всеми остальными товарами, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», — подчеркнул он.