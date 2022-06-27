Песков назвал ожидаемым решение Литвы по Калининграду
Москва, 27 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Новаций по ситуации с решением властей Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград нет, заявил 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Пока нам нечего сообщить, ничего нового, ждем какую-то реакцию», — сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о продвижениях в ситуации с решением Вильнюса ограничить транзит в Калининград.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший советник главы республики по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что Литва на консультациях с Еврокомиссией согласовали принципы и установки транзита российских грузов в Калининград.
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