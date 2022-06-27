Екатеринбург, 27 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге троих бывших сотрудников полиции осудили за совершение преступлений сексуального характера. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Kakprosto.ru Суд

Им вменили изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а также насильственные действия сексуального характера. Преступление было совершено в ночь на 18 августа 2019 года. Пострадавшей оказалась женщина 1997 года рождения. Злоумышленников позднее задержали сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД.

Суд назначил подсудимым от пяти до шести лет колонии общего режима. В адрес руководства областного главка МВД было внесено представление.

В пресс-службе регионального главка полиции добавили, что 17 должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Непосредственных руководителей экс-полицейских уволили.

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