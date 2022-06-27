Стокгольм, 27 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. 28 июня в испанской столице откроется саммит НАТО. Однако глава шведской дипломатии Анн Линде заявила, что не может с уверенность сказать, что встреча на высшем уровне в Мадриде сделает Швецию еще на один шаг ближе к членству в оборонном альянсе. Об этом она рассказала в студии телеканала SVT.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

«Есть ли возможность того, что Турция даст зеленый свет Швеции на саммите?», — спросил ведущий.

«Этого я обещать не могу. Напротив …» — сказала Линде.

«То есть ты этого не исключаешь?» — переспросил ведущий.

«Я этого не исключаю. Напротив, я считаю, что мы еще не до конца прошли весь путь. Но уже сейчас есть очевидные возможности осуществить конкретные шаги вперед, поскольку в настоящее время мы ведем очень интенсивные переговоры», — сказала Линде.