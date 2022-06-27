Лисичанск, ЛНР, 27 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Боевики вооруженных украинских формирований поняли, что им не выйти из Лисичанска и призывают мирное население города эвакуироваться, чтобы покинуть его в гражданской одежде. Об этом 27 июня рассказал журналистам подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Украинское командование, поняв, что им не выйти с боями из населенного пункта Лисичанск, предприняли подлую тактику и стратегию, совместно с местным гауляйтером Гайдаем (назначенный киевским режимом глава Луганской военной администрации — ред.) разработан так называемый план эвакуации. Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта», — сказал он.

При этом Марочко подчеркнул, что Гайдай понимает, насколько это опасно, так как безопасного пути выхода из Лисичанска нет и он сам об этом ранее неоднократно заявлял.

«И сейчас под прикрытием женщин, стариков и детей они попытаются выйти на гражданских автомобилях, в гражданской форме одежде из данного населенного пункта», — указал подполковник НМ ЛНР.

Кроме того, он добавил, что такого рода тактику и стратегию во время Великой Отечественной войны применяли немецко-фашистские захватчики, а позднее террористы в Сирии.

«Призываем мирных граждан не вестись на такую подлую провокацию, оставаться в безопасном месте, если есть укрытие, не выходите из него. Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны», — подчеркнул Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».