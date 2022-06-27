Новосибирск, 27 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 492 пациента, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса. За это же время 57 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался, в реанимации находятся 40 человек, на ИВЛ — шесть пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 260 004 случая заражения коронавирусом, 253 524 пациента выздоровели, умерли 5684 человека.