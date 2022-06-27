Стокгольм, 27 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. 28 июня состоится встреча между премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Финляндии Саули Ниинистё и представителями НАТО. Главной темой переговоров станет обсуждение подачи двумя северными странами заявок на вхождение в альянс. Об этом сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

28 июня в испанском Мадриде также стартует саммит НАТО. Как пишут шведские журналисты, сомнительно, что этот саммит привнесет какие-то прорывы в плане отношения Турции к Швеции и Финляндии.

«Участие в этом саммите не означает, что мы отступаем от нашей позиции», — заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин турецкому телевидению.

Турецкая сторона требует от Швеции и Финляндии занять четкую позицию в отношении РПК, а также курдских отрядов самообороны, которых Анкара и ЕС считают террористами.