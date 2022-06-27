Ульяновск, 27 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области нет новых госпитализаций в ковидные стационары, при этом возросло число жертв пандемии. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 27 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 597 случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 и 26 июня заболели 15 жителей.

Выздоровел 198 601 человек, доля вылечившихся в целом составляет 97,55%. Число умерших от ковида достигло 4718 человек.

Что касается суточной статистики, то 26 июня вылечились 22 пациента, скончался один пациент с коронавирусом, новых госпитализаций в ковидные стационары нет.

Напомним, что последние две недели, с 12 по 26 июня, лабораторно выявлялось каждые сутки от 13 до 25 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 147 687 лабораторных тестов на коронавирус.