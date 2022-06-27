За сутки в Ульяновской области вылечились от ковида более 20 пациентов
Ульяновск, 27 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области нет новых госпитализаций в ковидные стационары, при этом возросло число жертв пандемии. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По информации на 27 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 597 случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 и 26 июня заболели 15 жителей.
Выздоровел 198 601 человек, доля вылечившихся в целом составляет 97,55%. Число умерших от ковида достигло 4718 человек.
Что касается суточной статистики, то 26 июня вылечились 22 пациента, скончался один пациент с коронавирусом, новых госпитализаций в ковидные стационары нет.
Напомним, что последние две недели, с 12 по 26 июня, лабораторно выявлялось каждые сутки от 13 до 25 носителей коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 147 687 лабораторных тестов на коронавирус.