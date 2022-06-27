Элиста, 27 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили десять носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением шесть пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На лечении в одном инфекционном госпитале остаются девять ковид-пациентов.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 51 801 человек, выздоровели 50 816 пациентов. 843 жителя республики не смогли справиться с COVID-19.