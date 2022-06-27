Цхинвал, 27 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Дожди, обрушившиеся на Южную Осетию, нанесли значительный ущерб в ряде регионов республики. Об этом 27 июня сообщает агентство «Рес» со ссылкой на чиновников.

ИА REGNUM Ливень

«Ситуация в Кударском ущелье довольно сложная. Река [Джоджора] в некоторых местах вышла из берегов, у нас недостаточно спецтехники. С утра своими силами мы проводим берегоукрепительные работы около моста», — сообщил журналистам глава города Квайса Алан Хугаев.

Он добавил, что река занесла грязью дороги, из-за чего было нарушено автомобильное движение между населёнными пунктами. Также река размыла часть дороги, ведущей в Коз.

Кроме того, из берегов вышла река Лиахва в Дзаусском районе. Как сообщила журналистам глава администрации района Ванда Тибилова, там тоже приходится восстанавливать дороги. Власти смогли организовать работы, которые не позволили воде затопить дома и приусадебные участки в сёлах. При этом из района не могут выехать жители, приехавшие туда на выходные.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в ближайшие дни ожидается, что дожди продолжатся. Танскавказская магистраль, соединяющая республику с Россией, закрыта третьи сутки.