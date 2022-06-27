Осло, 27 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Нападение на гей-бар в Осло вызвало страх и опасения среди горожан и людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Однако «горе и шок» в столице Норвегии уже сменились на решимость жителей вернуться на улицы города и проявить свою солидарность. Об этом 27 июня заявила корреспондент шведского телеканала Ида Линде, которая посетила место трагедии.

Pixabay.com Флаг Норвегии

«Мы не знаем ни цели, ни мотива этого преступления, но оно было воспринято как нападение на геев именно потому, что это произошло во время прайда и потому что многие из пострадавших получили травмы в гей-баре», — объяснила журналистка.

Напомним, что официальная позиция правительства Норвегии заключается в том, что нападение на гей-бар, совершенное 25 июня, в настоящее время рассматривается как предполагаемый теракт.

Журналиста также отмечает, что люди до сих пор шокированы произошедшим, но не готовы бояться и сидеть у себя дома.