Москва, 27 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В России максимально усилены меры безопасности, сообщил 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он ответил на вопрос журналистов, будут ли в России усиливать меры безопасности из-за угроз терактов и диверсий, поступающих из Киева.

«Они и так максимально усилены», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГУР министерства обороны Украины заявил о намерениях осуществлять теракты и диверсии на территории России.