Прокопьевск, Кемеровская область, , 13:15 — REGNUM В кузбасском Прокопьевске по материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Прокуратура Ysia.ru

Установлено, что между Центром дополнительного образования детей Прокопьевска и коммерческой организацией был заключён муниципальный контракт на поставку оборудования. Учреждение перечислило на расчётный счёт поставщика предоплату — 118 тыс. рублей. Однако товар в установленные контрактом сроки не доставлен, аванс не возвращен, а местонахождение представителей поставщика не известно.

Дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата, совершённое с использованием своего служебного положения». Расследование находится на контроле прокуратуры.