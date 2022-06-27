Осло, , 14:16 — REGNUM Поздним вечером 25 июня в одном из кварталов Осло неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям одного из гей-баров, а также других близлежащих заведений. В результате нападения от огнестрельных ранений скончались два человека и еще порядка 20 пострадали. В свою очередь, адвокат подозреваемого не считает, что преступление поддается критериям террористического акта. Об этом 27 июня сообщил шведский телеканал SVT.

Ночной Осло Alpunin

Напомним, что официальная позиция правительства Норвегии заключается в том, что нападение на гей-бар в настоящее время рассматривается как предполагаемый теракт. Защита обвиняемого настаивает на том, что массовый расстрел в центре Осло таковым не является.

Адвокат подозреваемого ссылается на информацию, согласно которой один из двух погибших в результате нападения, был застрелен в соседнем заведении, что дает право полагать, что данный факт является одним из факторов, свидетельствующих о том, что акт насилия не обязательно был обусловлен определенным мотивом.

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