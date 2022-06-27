Осло, 27 июня 2022, 14:16 — REGNUM Поздним вечером 25 июня в одном из кварталов Осло неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям одного из гей-баров, а также других близлежащих заведений. В результате нападения от огнестрельных ранений скончались два человека и еще порядка 20 пострадали. В свою очередь, адвокат подозреваемого не считает, что преступление поддается критериям террористического акта. Об этом 27 июня сообщил шведский телеканал SVT.

Ночной Осло
Ночной Осло
Alpunin

Напомним, что официальная позиция правительства Норвегии заключается в том, что нападение на гей-бар в настоящее время рассматривается как предполагаемый теракт. Защита обвиняемого настаивает на том, что массовый расстрел в центре Осло таковым не является.

Адвокат подозреваемого ссылается на информацию, согласно которой один из двух погибших в результате нападения, был застрелен в соседнем заведении, что дает право полагать, что данный факт является одним из факторов, свидетельствующих о том, что акт насилия не обязательно был обусловлен определенным мотивом.

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