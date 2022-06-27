Оренбург, 27 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В ковидные центры Оренбургской области за сутки, 26 июня, поступили два пациента, что двое меньше предыдущего показателя, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 65 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 19 оренбуржцев оценивается как тяжёлое. Семеро пациентов находятся на ИВЛ. Еще 40 — получают кислородную поддержку.

Число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 217 274. За последние сутки зафиксировано 26 новых случаев. Выздоровели 212 278 человек. Жертвами заболевания стали 4025 человек.