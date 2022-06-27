Джелалабад, Афганистан, 27 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Неизвестные вооружённые люди убили трёх человек в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

FazelFazly Джелалабад — административный центр провинции Нангархар

Местный источник сообщил газете на условиях анонимности, что инцидент произошёл в 11-м районе города Джелалабада, административного центра Нангархара.

Пока неясно, чьей целью стали эти люди, но ранее боевики в одежде талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали некоторых людей, а затем убивали их.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали загадочное убийство. Несколько дней назад радикалы убили двух мужчин в районе Хушгонбад в Джелалабаде по обвинению в участии в группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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