Красногорск, 27 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Учителя, которые подготовили в Подмосковье выпускников, получивших 100 баллов по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), будут удостоены специальных выплат. Об этом 27 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Традиционно в Подмосковье выплачиваются гранты, специальные премии учителям, которые подготовили стобалльников», — сказал Воробьев.

Кроме того, меры финансовой поддержки на территории региона предусмотрены и для выпускников, которые получили высший балл на экзамене. Эти учащиеся получат по 100 тыс. рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников — 150 тыс. рублей.