Осло, 27 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. 27 июня министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что правительство даст оценку действиям Полиции Норвегии и Полицейской службы безопасности Норвегии после того, как вечером 25 июня в Осло произошел предполагаемый теракт. Об этом сообщил местный телеканал TV2.

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«Мы хотим получить ответы на многие вопросы в ближайшие дни. В то же время я уже могу сказать, что после инцидента будет проведено расследование в отношение как Полицейской службы безопасности, так и Полиции Норвегии», — заявила министр.

Как пишут журналисты, задержанный стрелок, который убил двоих и ранил порядка 20 человек, находился в поле зрения Полицейской службы безопасности Норвегии с 2015 года. Более того, всего месяц назад правоохранители с ним разговаривали и не пришли к выводу, что нападавший представлял какую-либо опасность.

Напомним, что ранее в правительстве Норвегии заявили, что нападение на гей-бар в Осло расценивается как предполагаемый теракт.