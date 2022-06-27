Москва, 27 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Угрозы о терактах со стороны Украины не вызвали дополнительных озабоченностей в Кремле, и меры безопасности и так находятся на максимальном уровне. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ну пригрозил, и что?.. Они и так максимально усилены», — заявил Песков.

По его словам, вопрос усиления или сохранения действующих мер — прерогатива силовых ведомств.

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью пригрозил России терактами и диверсиями на её территории.