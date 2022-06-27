Осло, 27 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 27 июня Полиция Норвегии приняла решение огласить имена жертв нападения на гей-бар в столичном Осло. В результате атаки с использованием огнестрельного оружия 25 июня погибли 60-летний Каре Арвид Хесвик и 54-летний Йон Эрик Исаксен. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Флаг Норвегии

Напомним, что после стрельбы в одном из кварталов Осло поздним вечером 25 июня были ранены более 20 человек. После инцидента правительство Норвегии сообщило, что речь может идти о предполагаемом террористическом акте.

Стрелка удалось задержать, после чего представители Полиции Норвегии публично обратились к гражданам с благодарностью, поскольку именно прохожие помогли арестовать нападавшего.

В связи с нападением на гей-бар власти Норвегии, столичного Осло и организаторы приняли решение отменить празднование месяца гордости и призвали граждан отметить его в этом году дома.