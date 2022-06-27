Москва, 27 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. По итогам минувшей недели нефть подешевела почти на 3,5%. После новой попытки тестирования отметки $107 за баррель в начале торгов 27 июня, Bent отскочила, расположившись над уровнем $109, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

olle svensson Баррель нефти

«Несмотря на возвращение в зону роста, динамика котировок остается неуверенной на текущих уровнях, особенно учитывая неспособность фьючерсов закрепиться над отметкой $110.

Отраслевые события в целом не противоречат поддержанию высокого уровня цен и сохранению бычьего тренда. И прежде всего этим драйвером выступают опасения дефицита предложения на глобальном уровне из-за передела цепочек поставок на фоне происходящего вокруг Украины.

Но при этом участникам рынка становится все сложнее игнорировать риски рецессии, которые начали прослеживаться в поступающих экономических данных. Ослабление экономики автоматически повлечет угасание мирового спроса на энергоносители.

Сейчас инвесторы решили сделать передышку после распродаж, проявляя интерес к риску на финансовых площадках, что помогает Brent удерживаться на плаву.

Но нынешнее ралли вряд ли будет продолжительным и устойчивым, и как только продажи возобновятся, нефть составит акциям компанию.

Поводом для реализации такого сценария может послужить в том числе трехдневный форум ЕЦБ, который стартует сегодня.

Если главы ключевых Центробанков укажут на экономические и инфляционные риски, уклонение от рисков может с легкостью вернуться.

С технической точки зрения, чем дольше Brent торгуется под отметкой $110, тем выше риски утраты ближайшей поддержки в районе $107, за которое следует область $105,70», — считает эксперт.

Читайте также: На торгах в Азии стоимость нефти Brent превысила $113