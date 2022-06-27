Порт-о-Пренс, , 13:10 — REGNUM Проливные дожди в минувшие выходные на Гаити вызвали наводнение в Карфуре, расположенном к югу от столицы. Об этом заявил мэр города Жюд Эдуард Пьер, обратившись за помощью к правительству, пишет Prensa Latina.

Гаити

Пьер сказал, что десятки домов были затоплены, и сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

«Это новая катастрофа, которая обрушилась на город Карфур в эти выходные», — сказал чиновник, который также добавил, что у городского совета в настоящее время нет средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Пьер попросил экскаватор у минтранса страны для проведения необходимых мероприятий.