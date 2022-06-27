Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Первый межрегиональный форум «Подростки 360» пройдёт 28–29 июня в Санкт-Петербурге по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом 27 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подростки Pierre Metivier

Мероприятие состоится на площадках Санкт-Петербургского государственного университета и организовано Центром развития социальных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ.

Форум посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур и общественных организаций, направленному на создание сети подростковых центров в субъектах РФ, формирование сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков, усиление работы с несовершеннолетними «группы риска» и состоящими на профилактическом учете, а также совершенствование методической базы по работе с данной категорией несовершеннолетних.

Задачей форума является описание проблемного поля, создание карты возможностей, поддержки, развития и самореализации подростков. В его работе примут участие уполномоченные по правам ребенка в субъектах России, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных и молодежных организаций, специалисты-практики, работающие с подростками, в том числе с девиантным поведением.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Львова-Белова выступит на пленарной сессии форума, на которой ведущие эксперты в области психологии, социологии и педагогики представят тематические доклады и результаты исследований по подростковой тематике.

Также в программу двухдневного форума включены дискуссионные площадки, участники которых обсудят темы подростковых пространств, молодежной субкультуры, рассмотрят конкретные ситуации по урегулированию детско-родительских конфликтов с применением медиативных технологий.

Кроме того, лектории, практические и обучающие семинары будут посвящены технологиям работы с подростками, в том числе находящимися в конфликте с законом, медиативным практикам, профилактике правонарушений несовершеннолетних, воспитанию, и профориентации подростков. Региональный опыт будет представлен специалистами, также на базе четырех социальных подростковых центров Санкт-Петербурга для участников форума пройдут мастер-классы.

Санкт-Петербургский подростковый форум соберет более 800 специалистов из 78 регионов страны, среди них свыше 200 очных участников и около 600 экспертов — в онлайн формате. С площадок форума планируется организовать трансляции на канале в видеохостинге YouTube.

При этом в 2022 году также запланировано проведение еще двух межрегиональных форумов по подростковой тематике в Новосибирске и Владивостоке, а итоговый — Всероссийский — состоится в Москве в ноябре текущего года.

Отметим, одним из ключевых стратегических направлений деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка и в целом правозащитного института является поддержанная главой государства программа «Подростки России», которая направлена на придание нового импульса и всестороннее развитие системной работы с подростками.