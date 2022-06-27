Сана, 27 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Представители йеменской группировки «Ансаралла», члены которой известны как хуситы, заявили о том, что действующий в стране режим прекращения огня не будет продлён. Об этом 27 июня сообщает Al-Masirah со ссылкой на представителя хуситов Хуссейна Аль-Аззи, который занимает в правительстве Йемена должность заместителя министра внутренних дел.

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По его словам, силы арабской коалиции не выполняют свои обязательства по мирному урегулированию ситуации в стране.

Аль-Аззи добавил, что Саудовская Аравия постоянно препятствует возобновлению постоянного авиационного сообщения между столицей Йемена и внешним миром, что является нарушением условий соглашения о прекращении огня.

По его словам, действия арабской коалиции не позволяют рассчитывать на то, что действующее до конца июля соглашение будет вновь продлено.