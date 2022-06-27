Нальчик, , 13:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии бухгалтер колледжа включила себя и сына в список сирот. Благодаря этому обману она смогла похитить у государства почти миллион рублей. Женщина стала фигурантом уголовного дела о служебном подлоге, сообщили 27 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Из подробностей его расследования известно, что происходило все в Прохладненском многопрофильном колледже. Главный бухгалтер в течение двух лет включала себя и своего сына в реестры колледжа как лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2019 года на основании подложных данных, её сыну перечислили 360 тыс. рублей, а сама она получила 606 тыс. рублей.

Следствие по делу продолжается. Устанавливаются все подробности преступления.

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