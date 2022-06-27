Канберра, 27 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз провел свой первый телефонный разговор с премьер-министром Соломоновых Островов Манассией Согаваре. Однако в канцелярии австралийского главы правительства о деталях переговоров говорить отказались. Об этом 27 июня сообщил телеканал SkyNews.

Флаг Австралии

Звонок состоялся вечером 26 июня перед вылетом премьер-министра страны Альбаниза на саммит НАТО в Мадрид.

Как сообщила впоследствии политический репортер SkyNewsТруди Макинтош, ей сказали, что офис премьер-министра не будет предоставлять официальную запись телефонного звонка.

Журналисты пишут, что телефонный звонок последовал за визитом министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг на Соломоновы острова в начале этого месяца.

Неясно, обсуждали ли Альбаниз и Согаваре соглашения о безопасности, которое было подписано между Соломоновыми Островами и Китаем.