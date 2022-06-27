Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Чувашии впервые состоится межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов, который будет посвящён Сурскому рубежу. Он состоится в полевых условиях — на месте сохранившихся фортификационных сооружений. Также здесь пройдёт реконструкция боя и будут работать две дискуссионные площадки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 27 июня на планёрке в администрации глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.

Сурский рубеж Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр проинформировал, что с 29 июня по 3 июля возле села Ильина гора Ядринского района будет проходить межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов, посвящённый трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Мероприятия пройдут непосредственно в полевых условиях. Место выбрано не случайно: здесь сохранились остатки фортификационных сооружений 1941 года. По большому счёту, здесь как раз историческое место», — сказал Дмитрий Захаров.

По его словам, лагерь уже разбит и готов к приёму школьников и студентов.

Глава ведомства отметил, что в форуме примут участие 200 поисковых отрядов из шести регионов, включая Чувашию. Своё участие подтвердили поисковики из Татарии, Марий Эл, Мордовии, Пензенской, Архангельской и Саратовской областей.

«Особый интерес, я думаю, для жителей Чувашии представят события 2 июля: здесь мы проведём историческую реконструкцию боя 139-й стрелковой дивизии, которая формировалась в 1941 году в Чувашской Республике. Приглашены реконструкторы, которые будут изображать в амуниции, с военной техникой и оружием того времени, 1941 — 1942-х годов, непосредственно Красную армию и противостоящие немецкие войска. Обзорная площадка довольно хорошая для того, чтобы можно было лицезреть это действие», — сообщил министр образования.

Кроме того, пройдут две дискуссионные площадки