В Чувашии проведут реконструкцию боя и обсудят попытки фальсификации Победы
Чебоксары, 27 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Чувашии впервые состоится межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов, который будет посвящён Сурскому рубежу. Он состоится в полевых условиях — на месте сохранившихся фортификационных сооружений. Также здесь пройдёт реконструкция боя и будут работать две дискуссионные площадки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 27 июня на планёрке в администрации глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.
Министр проинформировал, что с 29 июня по 3 июля возле села Ильина гора Ядринского района будет проходить межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов, посвящённый трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
По его словам, лагерь уже разбит и готов к приёму школьников и студентов.
Глава ведомства отметил, что в форуме примут участие 200 поисковых отрядов из шести регионов, включая Чувашию. Своё участие подтвердили поисковики из Татарии, Марий Эл, Мордовии, Пензенской, Архангельской и Саратовской областей.
Кроме того, пройдут две дискуссионные площадки