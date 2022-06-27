Гластонбери, Великобритания, , 13:09 — REGNUM Американский рэпер Кендрик Ламар выступил против решения Верховного суда США об ограничении прав на аборты. Об этом 27 июня пишет Daily Mail.

Кендрик Ламар Кадр из фильма от Spotify

Перед тем, как представить свой новый сингл Savior на фестивале «Гластонбери-2022» артист призвал зрителей защищать права женщин. Перфоманс рэпера стал протестом против недавнего решения Верховного суда США. Как отмечает издание, для выступления Ламар надел терновый венок, инкрустированный 8 тыс. бриллиантов — с его головы стекала ненастоящая кровь, окрасившая в красный его белую рубашку.

ИА REGNUM напоминает, что 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил постановление 1973 года о праве на аборт, тем самым дав возможность штатам самостоятельно принимать решение о легализации прерывания беременности. В шести штатах уже отменили аборты.

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