Калуга, 27 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Калужские лесоводы с начала 2022 года благоустроили 142 площадки, на которых можно отдохнуть во время лесных прогулок. Отремонтировано 112 и обустроено 30 новых мест для туристов. Всего в 2022 году запланировано привести в порядок более 400 таких объектов. Об этом 27 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерство природных ресурсов и эклоги Калужской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Зоны отдыха размещены на территории лесного фонда вблизи населённых пунктов рядом с реками и озёрами, тропами. Стоянки расчищены от кустарников, подроста и валежника. Для экологических туристов установлены беседки и скамейки, оборудованы места для разведения костра и сбора мусора. Чтобы защитить лес от огня, по периметру распахана противопожарная минерализованная полоса. О правилах поведения во время пожароопасного периода напоминают информационные щиты.

Сейчас в Калужской области установлен третий класс пожарной опасности. Сотрудники лесничеств, лесопожарной службы и МЧС с начала года отработали 186 термоточек, лесных пожаров не допущено.