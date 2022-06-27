Москва, , 13:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение убрать слово «услуга» из законодательства о медицине, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

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В ходе парламентских слушаний в Госдуме ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений Петр Глыбченко предложил убрать формулировку «медицинская услуга» из закона и вернуть формулировку «медицинская помощь».

«Это самое малое, что мы можем сделать для медицины, договорились», — сказал Володин.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от «образовательных услуг».