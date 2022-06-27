Сидней, Австралия, , 13:11 — REGNUM Теневой министр энергетики и окружающей среды Австралии Тед Обрайен считает, что действия протестующих экоактивистов, которые 27 июня устроили транспортный коллапс в Сиднее, переходят все границы. Теневой министр из Либеральной партии Австралии также назвал протестующих, вышедших на улицы Сиднея, анархистами. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Акция протеста Pixabay.com

В эфире телеканала Обрайен сказал, что существуют более приемлемые способы донести свои призывы, чем устраивать транспортный коллапс в самом крупном мегаполисе Австралии.

«Никакие они не защитники окружающей среды, они анархисты … Если бы не было у них повода защищать окружающую среду, они нашли бы другой предлог, чтобы чинить хаос», — сказал Обрайен.

Он также призвал правительство Нового Южного Уэльса жестко пресекать подобные протесты.

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