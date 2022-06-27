Верхняя Пышма, Свердловская область, , 13:09 — REGNUM Один из проектов, который будет представлен на конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, позволит повысить эффективность комплексного обогащения медных и медно-цинковых руд.

Фото: пресс-служба УГМК

Его автор — научный сотрудник АО «Уралмеханобр» Сергей Зиятдинов. Он провел исследования и выяснил, что положительный экономический эффект можно получить при извлечении цинкового концентрата из медной руды, содержащей до 1% цинка. Тогда как считается, что он наступает после обогащения сырья с содержанием металла от нескольких процентов.

АО «Уралмеханобр» были исследованы пробы медно-цинковой и медной руды Ново-Шемурского месторождения. При обогащении, например, медной руды, содержащей 2,31% меди и 0,35% цинка, был получен медный концентрат с содержанием Cu 23,40% (при извлечении 92,59%) и цинковый концентрат с содержанием Zn 45,05% (при извлечении 39,90%).

«На примере конкретного колчеданного месторождения видно, что из медных руд с содержанием цинка 0,35-1,0% получение цинкового концентрата технически возможно. Конечно, это должно быть экономически обосновано, но факт в том, что многие недропользователи даже не оценивают потенциальный эффект», — отметил Сергей Зиятдинов.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

Цель конференции — обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ — свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи — авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.