Москва, 27 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Российская сторона не согласна с заявлениями о том, что страна оказалась в состоянии дефолта перед иностранными держателями российских облигаций. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не согласны» — заявил Песков.

Ранее 27 июня агентство Bloomberg сообщило о том, что в России якобы произошёл дефолт из-за невыполнения обязательств перед иностранными инвесторами.