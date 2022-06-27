Уфа, 27 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Стимулировать выращивание овощей на приусадебных и садовых участках намерены в Башкирии. Об этом 27 июня сообщил вице-премьер региона — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Уборка картофеля

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Он отметил, что в Башкирии есть хороший потенциал для выращивания картофеля и овощных культур на приусадебных и садовых участках, в личных подсобных хозяйствах.

Чиновник сообщил, что в нетоварном секторе Башкирии производят около 86% всех овощей и картофеля. Так, в прошлом году объем производства овощей и картофеля во всех категориях хозяйств составил 751 тысяч тонн, в том числе 648,3 тысяч тонн приходится на долю хозяйств местных жителей. Фазрахманов заявил, что поддерживать выращивание овощных культур на приусадебных и садовых участках в Башкирии планируют по нескольким направлениям.

Так, правительство России утвердило новую меру поддержки, согласно которой, с 2023 года «самозанятые» граждане смогут получать субсидии на выращенные на собственных приусадебных, садовых участках и реализованные овощи и картофель.

Вторым направлением поддержки является предоставление перерабатывающими предприятиями аванса хозяйствам населения на закупку семян овощей и картофеля в рамках национального проекта развития малого предпринимательства.

Еще одно направление — создание необходимой инфраструктуры в садоводческих товариществах.

Четвертым направлением является участие хозяйств населения в кооперации.

«Действующие кооперативы принимают заявки на включение в закуп. В этом случае цена тоже будет приемлемой, так как кооператив получает господдержку на закуп сырья для переработки. Так, по итогам 2021 года сельхозкооперативами у хозяйств населения было закуплено порядка 1 тыс. тонн картофеля, 1 тыс. 100 тонн овощей «борщевого набора» и порядка 400 тонн остальных овощей (зелень, бахчевые культуры, листья салата)», — сообщил Фазрахманов.

Чиновник отметил, что стимулом для хозяйств жителей региона выращивающих овощи и картофель может стать и организация специально оборудованных мест для сбыта выращенной сельхозпродукции на ярмарках, около торговых сетей и магазинов во всех муниципальных образованиях.