Канберра, , 13:12 — REGNUM По словам главного адвоката организации National Seniors Australia Яна Хеншке, полноправный допуск пенсионеров к рынку труда восполнит нехватку рабочей силы в Австралии и сбалансирует федеральный бюджет. Ровно того же мнения придерживается лидер оппозиции Питер Даттон, который призвал изменить пенсионную систему в стране, чтобы желающие пожилые люди могли устраиваться на работу. Об этом 27 июня сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Так, Даттон предлагает разрешить австралийским пенсионерам работать два полных рабочих дня, прежде чем это повлияет на их пенсионные выплаты. Лидер оппозиции считает, что таким образом Австралия приобретет на рынке труда дополнительных квалифицированных специалистов.

Но Хеншке считает, что этого недостаточно.

«Мы выступаем за новозеландский вариант — люди работают столько, сколько хотят, и платят при этом подоходный налог», — сказал он в эфире Nine News.

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