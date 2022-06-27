Москва, 27 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В качестве скупой реакции на дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, рубль лишь в моменте дал слабину и тут же вернулся на исходные позиции в начале торгов 27 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Пара доллар/рубль превысила уровень 54 руб., откуда сползла вниз, в очередной раз угрожая отметке 53 руб., которую котировки неоднократно проверяли на прочность в ходе минувшей недели.

Похоже, участники рынка совсем не испугались дефолта, которое, по сути, носит технический характер, ведь его реализация является следствием действий Запада, а вовсе не желанием Москвы отказаться от выплат.

Так что рубль предпочел сосредоточиться на предстоящих пиковых выплатах экспортерами НДС и налога на ДПИ, которые способны увести нашу валюту к новым многолетним максимумам ближе к отметке 50 руб.

Сейчас рублю помогает и общее ослабление доллара на международной арене, который не пользуется защитным спросом на фоне дружного подъема фондовых рынков.

Впрочем, такая расстановка сил представляется временной, и общий бычий тренд USD остается в силе, равно как и среднесрочная цель пары доллар/рубль в районе 70 руб.

На данном же этапе эта цель остается отдаленной, тем более что для начала американской валюте предстоит пройти рубеж в 60 руб., который тоже пока не просматривается на горизонте», — считает эксперт.

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