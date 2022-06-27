Донецк, 27 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел города Ясиноватая в ДНР. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

Удар зафиксирован в 12:30 с позиций в Курдюмовке. Боевики обстреляли Ясиноватую, применив реактивную систему залпового огня «Град». Всего по городу выпущено шесть ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка.