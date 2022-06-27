Перт, Австралия, 27 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. 27 июня толпы людей собрались у консульства США в Перте (столица штата Западная Австралия) в знак протеста против решения Верховного суда США отменить конституционное право на аборт. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989

У здания дипучреждения до сих пор проходит демонстрация с плакатами. О столкновениях с полицией или попыткой прорваться в здание пока не сообщалось.

«Защита жизни — это ложь, вам все равно, умирают ли женщины», — скандировали протестующие.

В качестве меры предосторожности австралийские полицейские перекрыли вход в здание консульства США.

Напомним, что 24 июня Верховный суд США отменил прецедентное решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое обеспечивало гарантию права на аборт со стороны федеральных властей.