Мадрид, 27 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В рамках энергостратегии Евросоюза планируется разблокировать работу газопровода Midcat. Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

La Moncloa — Gobierno de España Педро Санчес и Эммануэль Макрон

«Да, проект Midcat будет возобновлен в рамках европейской энергетической стратегии. Мы хотим, чтобы в будущем Midcat был совместим с экологически чистым водородным транспортом. Также рассматривается возможность строительства газопровода между портом Барселоны и Италией», — сказал Санчес.

По его словам, Испания также добивается прогресса в создании электрических линий с Францией: «Я должен признать, что администрация Эммануэля Макрона разблокировала некоторые очень важные электрические соединения. В области энергетической независимости перед всем Пиренейским полуостровом открываются большие возможности. Стоит помнить об этом».