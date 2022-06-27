Москва, 27 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Кремле ожидают решения президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу помилования гражданки РФ Софьи Сапеги. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По встрече — сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможным сделать публичными. Что касается заявления на помилование — будем ждать решение главы белорусского государства», — заявил Песков.

Гражданка России Софья Сапега 22 июня передала ходатайство о помиловании в администрацию гомельской колонии, где отбывает наказание.

В мае белорусский суд приговорил 24-летнюю россиянку к шести годам колонии за возбуждение социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.