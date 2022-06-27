Сидней, Австралия, 27 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Утром 27 июня на улицах Сиднея разразился полный хаос, когда десятки экоактивистов прошли маршем по улицам центрального района города и заблокировали крупный туннель. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Манифестация «За климат»

В частности, одна молодая активистка заблокировала движение на въезде в Северный Сидней, приковав себя к рулю своего автомобиля, который она поставила посреди улицы.

Хотя полосы движения в южном направлении в туннеле, ведущем к городской гавани, с тех пор были вновь открыты, серьезные задержки движения все еще наблюдаются.

Протестующие, которые вышли из центрального Гайд-парка, были засняты на видео. На съемке видно, как они бросали мусор в полицейских и убегали от них, чтобы не быть арестованными.

За акциями протеста стоит организация Blockade Australia, которая намерена всю неделю проводить акции протеста в крупнейшем мегаполисе Австралии, чтобы «сопротивляться разрушению климата».